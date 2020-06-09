大甲鎮瀾宮昨天宣布將在周四起進行9天8夜遶境，台灣知名小兒科醫生「小鎮醫生」陳錦煌於今(9)早於臉書發文痛斥，在新冠肺炎疫情較減緩情況下，台中大甲鎮瀾宮還舉辦遶境，且在沒有任何的防疫措施下，讓眾多信徒拿著香祭拜，陳錦煌連續3次表示「痛心無法言語」。

據了解，台中大甲鎮瀾宮無預警在11日舉行為期「9天8夜」媽祖遶境，台灣知名小兒科醫師陳錦煌在臉書PO痛斥：「不應該在沒有任何討論及準備之下，在即將遶境進香的三天前突然無預警宣布」。

陳錦煌進一步表示，新冠肺炎疫情如今在全世界嚴重程度日日蒸上，其中沒有疫苗也還沒有有效療法，還使得多數醫護人員死亡，在台灣全國人的努力下，才得以護住世界所剩不多的淨土。

陳錦煌心痛地說，早期的大甲媽遶境之旅能夠讓許多善男信女放下手邊工作，進而毫無求嘗的主動前來幫忙，主要是每年下雨過後，大雨滋潤大地眾生，紛紛讓眾人對於媽祖護佑感激萬分，如今卻在無任何預前準備的草率行為，而且有1000人之多的群聚感染風險下，舉辦為其9天8夜的媽祖遶境，陳錦煌表態實在痛心、痛心再痛心，也愧對於「媽祖遶境」被歸為世界3大宗教活動之美名。

(中時電子報)