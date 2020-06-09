丁禹兮、趙露思私下互動也備受劇迷關注。（WeTV提供）

WeTV甜寵古裝劇《傳聞中的陳芊芊》無厘頭劇情，讓網友被甜到尖叫，劇中丁禹兮飾演的韓爍愛吃醋、更是寵妻狂魔，甚至為了哄趙露思飾演的陳芊芊開心，不惜穿女裝，被封「純情小奶狗」。被問戀愛時會跟韓爍一樣有這些寵妻行徑嗎？丁禹兮坦言現實生活還沒遇到自己的「陳芊芊」，但如果談戀愛了，應該也會十分寵妻。

丁禹兮演活了劇裡角色韓爍腹黑與可愛的反差感，他透露，該角其實是一個宇宙鋼鐵直男，但直男也有很多面，因此努力去呈現一個複雜、生動的角色。他在劇中不惜穿女裝只為哄趙露思開心，丁禹兮透露，原先造型更誇張，衣服裡是加大碼的肚兜，「想想穿上後會有多麼詭異。」，定裝後，工作人員為了保護他，因此將肚兜換成了睡衣，他表示：「一開始穿肚兜沒有東西護在平時有布料的地方，太冷了，而且會覺得不自在與不習慣。」

談及最大挑戰，丁禹兮直說：「太熱！」尤其開機是在7月底8月初最熱的時候，再加上在山上拍戲，沒有什麼遮陽的地方，他拍打戲拍到中暑，靠解暑藥和水撐著拍完，而趙露思的衣服則是濕透的，因為她穿鎧甲，是皮質的，更悶。

該劇劇情進展到趙露思被丁禹兮圈禁，兩人關係面臨考驗，她被丁禹兮逼問「如果我跟你母親掉到河裡你會先救誰？」這個萬年送命題，讓她陷入兩難，直說：「你有什麼不滿，你就衝著我來，為難不相關的人做什麼？」丁禹兮醋意上身回：「所以你果然選擇救你媽不救我！」他們倆不只戲裡狂撒糖，該劇見面會上，趙露思清唱時，丁禹兮也在旁伴舞，讓網友直呼這對CP，連售後服務都好甜呀！《傳聞中的陳芊芊》每週一、二晚上八點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

(中時 )