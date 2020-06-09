國民黨中央委員徐正文今年2月因主動發布武漢包機返台訊息引發爭議，遭國民黨暫行停權後，中央黨部考紀會昨天通過停權2年處分。徐正文昨晚起持續在臉書反擊，指當時代理黨主席林榮德知道且同意他開記者會，上午還公布他與林通話的錄音，證明自己「何罪之有」？

徐正文指出，因國民黨情況低迷，過去他一直隱忍不願攻擊黨中央「 7人小組」宣布不實的情形，且他從未以國民黨身份召開記者會，當時7人小組成員之一的代理黨主席林榮德知道、理解，並同意他用「台北市家長會長協會總會長」與「湖北台人自救會」身份進行包機記者會，以降低政黨包彩，真正為人民爭取返台，而且也與國民黨切割，如果萬一有問題，不會影響國民黨，「我之前得到當時國民黨代理主席同意召開記者會，何罪之有？」

他還說，考紀會昨天改用他自行公布第2班包機時間，而第2包機時間是由中國大陸官方告訴湖北台人自救會成員，再由他代轉述自救會成員情況與坐飛機時間給媒體，他何罪之有？

徐正文上午公布1月31日與林榮德的通話錄音，證明他開記者會獲黨中央同意。錄音內容顯示，徐詢問林是否可用台北市家長會長協會總會長的名義召開記者會，林在電話中回應，「喔～好啊！．．．你就用你學生會長（口誤，應為家長會長）的名義啦！」

對話過程，徐正文還告訴林榮德，當時另位7人小組成員、武漢台商會長蕭永瑞，已跟滯留湖北的台胞承認自己溝通失敗，「兩岸多方各單位一起協助的事情失敗了、回不去了」、「給我一個不開記者會的理由！」

徐正文另在臉書指出，昨晚聚餐時，友人對此事不平而致電江啟臣，為什麼救人的英雄還被停權？「在座所有人都聽見了，主席回答說這是上任及考紀委員會決定的，他沒有辦法！」

徐批評，國民黨本身沒有錯，錯在掌權柄的人，行使不公義，如何帶領民眾去制衡執政黨？連民進黨都沒有這樣，都是槍口對外，反觀黨內搶功第一，打自己人最行。還想去補選高雄市長？人在做天在看，天佑國民黨！這是我們國父孫中山創立國民黨？唉，黨魂呢？真的很失望！

徐正文也質疑黨2月6日暫停他黨權的理由，是涉嫌違反疾病防制法，影響防疫進程，並引發媒體與民眾不必要的恐懼與焦慮，嚴重破壞國民黨形象聲譽。他認為這些理由完全不存在，因為連民進黨政府都沒有處分他，他並無違反疾病防制法。他另質疑，考紀會可以不走程序、通知當事人答辯，就直接判決，還有程序正義嗎？

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(中時 )