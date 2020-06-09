高雄市長韓國瑜上週六遭罷免通過後，高市議長許崑源緊接從自家住宅墜樓身亡，讓外界震驚不已，這讓江蕙在臉書PO文哀悼，未料竟引發網友抨擊，讓她緊急關掉臉書，對此知名主持人趙少康痛批網友行徑太過冷血。

趙少康認為江蕙悼念許崑源此舉沒問題。（影片／YouTube Yahoo TV 一起看頻道）

江蕙得知高市議長許崑源墜樓身亡後，PO文表示哀悼之情，文中更提及鐵路警察李承翰父子，寫道：「你們一路好走了，放下一切罣礙，安息吧」，但擔憂引發對立情況，還特別強調「請勿在此談論政治」，不過仍有許多網友留言砲轟，讓她關閉臉書不想再惹是非，這讓趙少康看了相當不捨，怒斥：「朋友過世，不管這人你喜歡不喜歡，悼念他有什麼問題？連這樣都不行，那不是太冷血了嗎？」

據悉江蕙5年前因女模楊又穎遭網路霸凌輕生，就曾發文怒斥：「台灣言論太自由，尤其藝人被謾罵好像也不太有人會回嗆，還是因為謾罵的人看中這一點，所以能為所欲為」，當時引發一陣議論，也讓江蕙關閉臉書。

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