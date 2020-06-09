大陸與印度邊界爭議近期再起，雙邊於拉達克地區皆部屬上千人對峙，而在先前談判中，印度要求陸軍方恢復4月時的原狀，而大陸軍方要求印度停止修築邊境道路但遭拒，雙邊談判一度破局。不過據印度外交部指出，中印雙方已同意和平解決邊界爭段，讓對峙已久的局面暫時可以緩解。

大陸與印度邊界爭議近期再起，不過印度外交部指出，中印雙方已同意和平解決邊界爭段。

據美媒《CNBC》8日報導，印度外交部7日發表聲明指出，中印雙邊會根據先前多項協議，同意和平解決邊境對峙狀況，並持續維持雙邊領導人之間協議與中印邊界地區安寧，對全面性雙邊關係為至關重要的。

報導指出，自從5月底時，雙邊各自部屬上千名士兵於邊境、一度在拉達克（Ladakh）地區陷入對峙。由於印度正在修築通往加勒萬河谷（Galwan valley）的道路，可以連結該區的印度機場，具相當戰略意義，引起中方嚴重關切。

報導指出，中印雙邊軍事指揮官7日於印度達克拉地區內的楚舒勒（Chushul）村莊會面，雙邊談判氣氛相當良好，但陸方並未對此聲明及時回應。北京先前多次聲稱中印邊界局勢「穩定可控」。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）南亞風險分析師伯瑞（Akhil Bery）表示，中印之所以選擇和睦的解決邊境爭議，仍在於雙邊可能仍不願意見到地區緊繃上升。他指出，除了印方開始在邊境修建更多基礎建設而激怒大陸，另外印度廢除了憲法370條，也就是廢除賈姆穆（Jammu）克什米爾（Kashmir）的特殊自治權，以及印度內政部長考慮聲稱對對阿克賽欽（Aksai Chin）該區擁有主權，也令陸方不滿。阿克賽欽實際上由大陸控制。

不過伯瑞也指出，印度並未擁有如同美國的足夠經濟與軍事力量，可採取對陸強硬姿態，特別在軍事前線上不如大陸近幾年積極投入，新德里當局投資並不多。不過印度仍可藉由透過向美國、澳洲以及日本聯手，向大陸施壓，形成所謂。

(中時電子報)