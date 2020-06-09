圖為被踩爛的珊瑚。(翻攝自臉書「PENNY 愛潛水」)

台灣新冠肺炎疫情趨緩下，許多民眾紛紛展開國內旅遊，使得墾丁觀光回溫，整個海灘都是台灣人，但也傳出因為無知而造成的生態悲劇。日前當地潛水業者Po出「玫瑰珊瑚」被遊客踩爛的照片，因為無知遊客沒穿救生衣，踩在珊瑚上走，讓他心都碎了。

臉書「PENNY 愛潛水」指出，因為這兩天後壁湖右側的大潮潮差大，退潮時刻剛好在白天又適逢週末，就有某部分遊客穿著運動鞋、短蛙、膠鞋、身上沒有任何浮力背心、救生衣，在浮潛區域載浮載沈「浮潛」，每一腳都直接踩在美麗的珊瑚礁上！讓他心痛，「你們的腳就像沒有神經似的踩踩踩⋯，很開心很幸福、但珊瑚卻要應聲碎裂...」。

「PENNY 愛潛水」拜託遊客，浮潛請穿救生衣、不要踩在珊瑚上走。「潛水請走固定路線BCD充氣，注意蛙鞋位置，請當地嚮導帶著你們浮潛，不是比較安全又可以享受海底美景？」網友們看到被踩爛的珊瑚後，非常生氣，「太扯了」、「去了了 這要長十幾年欸」、「維護大自然的美好很難嗎？」

(中時電子報)