（順天建設董事長柯興樹（左）與總經理林丙申，對今年房市充滿信心。圖／曾麗芳）

順天建設（5525）去年EPS1.66元，今（9）日股東會順利通過1.3元股利（含0.5元股息與0.8元股票）配發案。順天董事長柯興樹表示，都更條例修法通過後，現在又有危老條例，都市更新政策加大了力道，使得建商與老屋所有參與人參與都更的意願增強，「順天在都更方面已經耕耘了10年，未來還會更加積極推動！」

其中，位於台中潭子區「順天豐華」案，就是台中市大型社區都更案，預計今年下半年完成都更與建照許可後將進場推案，總銷約22億元，目前潛銷預約超過200組。

順天建設總經理林丙申表示，今年預計推出包括「順天豐華」、「南屯區永春段」、「西屯區福星段」案、「太平區愛平段」、「太平區新光段」等新案，總銷金額約達百億元。

順天建設今年主要營收來源，就是約25億元的餘屋銷售，銷售中的餘屋包括「順天硯山行」、「順天環匯」、「順天夏朵」等案；以及七期「順天經貿廣場」商辦大樓高出租率，為順天帶來穩定的租金收益。

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