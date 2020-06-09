東陽（1319）自結5月合併營收10.24億元，月增0.79％、年減43.72％，累計前五月合併營收68.36億元、年減23.59％。

東陽解釋，營收較去年同期下滑，主要是新冠肺炎疫情影響，全球封城鎖國、經濟活動停滯所致。隨著各地區陸續解封，市場動能恢復指日可待。

東陽表示，AM（售後維修）汽車零件事業5月自結合併營收6.56億元，已較4月成長10％，年減51.62％；前五月合併營收51.54億元、年減22.24％。東陽總裁吳永祥指出，將持續開發新產品，做好備貨準備，隨著歐美地區陸續解封，AM的外銷動能也將逐步回升。

東陽OEM（車廠代工）汽車零件事業5月自結合併營收3.68億元、年減20.52％，前五月合併營收16.82億元、年減27.56％，加計非具控制權事業，OEM整體累計營收為80.13億元、年減16.58％。

東陽認為，在大陸車廠復工、復產，加上大陸政府推出政策提振車市、釋放購車需求的多重刺激下，將有助於未來東陽的OEM事業業績復甦。

(工商 )