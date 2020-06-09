隨著網路社群即通訊軟的成熟，也成為民眾及莘莘學子們獲取資訊的重要來源，警方的各類犯罪預防宣導、交通安全宣導等，也陸續嘗試透過網路多元行銷，讓民眾們得到最新的警政資訊及各類犯罪手法及態樣，讓民眾可以遠離被害及保護家人及身邊朋友的人身、財產安全。

台中市警察局太平警分局近期特別推出以偵查隊隊長陳俊彥擔當主角的一系列犯罪預防等宣導圖片，以Q版小彥隊長為主角，第一炮即從最新修正的「槍砲彈藥管制條例」來說明，以圖文方式展現，利用淺顯易懂的文字陳述，讓民眾瞭解相關法令的改變。

隊長陳俊彥表示，犯罪預防宣導的創新跟偵辦案件一樣，多一點用心、多一點細膩，都可以找出一些亮點，之後也將陸續推出反毒品、防詐騙、防竊等犯罪預防宣導加入主題亮點，定期推出「小彥隊長來開講！」Q版宣導圖文，透過太平警分局官方臉書、官方網站及公開社群網站、通訊軟體行銷宣導，當然有機會也希望嘗試網路直播，由本人及小彥隊長兩人共同開講，無非是可以讓民眾們關注及瞭解最新的警政訊息及犯罪預防的資訊，有效擴大宣導層面及成效。

(中時 )