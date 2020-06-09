聚陽實業的防護衣產線，目前月產能達5萬件。（張亦惠攝）

副總統賴清德（左二）9日參訪位於頭橋工業區的聚陽實業研發中心及防護衣產線，左三為聚陽實業董事長周理平。（張亦惠攝）

副總統賴清德9日參訪位於頭橋工業區的聚陽實業研發中心及防護衣產線。（張亦惠攝）

台灣疫情6月7日大解封，副總統賴清德上午到位於頭橋工業區的聚陽實業股份有限公司參訪，了解防護衣生產線現況，並對聚陽公司守護台灣至上最高感謝，賴清德說，聚陽公司守護台灣、防疫優先的精神值得敬佩，且防護衣兼顧安全、美觀、舒適，

賴清德9日上午由聚陽實業董事長周理平、立委蔡易餘及嘉縣副縣長吳容輝等人陪同參訪防護衣國家隊成員聚陽實業，除聽取簡報外也至產線參觀，直呼「了不起」。

賴清德致詞時表示，台灣在6月7日大解封，表示大家的努力成功守住國人的健康也贏得國際的肯定，第一線人員居功厥偉但幕後英雄成功提供後勤支援一樣功不可沒，聚陽就是這樣的幕後英雄，賴稱許聚陽有三處，一是守護台灣的精神；二是防疫優先的決心，3月接到經濟部指令調配海外公司，同時也增闢生產線，利用17年來高品質的技術生產防護衣提供第一線人員使用，守護他們的健康；三則是不斷研發功能衣，不僅僅是衣服還有醫療功能在內，一件衣服的研發帶動醫療技術的進步，令人佩服。

賴清德也向周理平說，未來要繼續努力，共同合作，不僅要提供國人防疫物資，蔡總統就職典禮時也期勉國家隊不能解散，要繼續精進，成為全球防疫物資生產的重鎮，用台灣品牌打國際盃，帶動台灣經濟。

聚陽公司成立30年，是一家成衣廠，在海內外都設有生產線，研發中心設在嘉義縣頭橋工業區。聚陽公司在新冠肺炎疫情爆發初期，接下衛福部10萬件由國外廠生產的緊急防疫訂單，提供台灣防疫第一線醫護人員使用，目前頭橋工業區的防護衣生產線，產製目前國際最高P3規格高級醫用防護衣，1個月產能約5萬件，從原料端到產品，都是MIT，讓政府防疫工作吃了一顆定心丸。

(中時 )