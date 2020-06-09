Motorola 宣布新一代 moto G8 Power Lite 新機正式於台灣開賣，主打大電量、大螢幕的享受，擁有長達2天的電池續航力，要讓消費者以實惠價格，入手追劇、手遊神器！moto G8 Power Lite 已於6月1日起於全台台灣大哥大門市開賣。

全新推出的moto G8 Power Lite moto G8P（別稱moto G8P），機身採藍色系的漸層設計，擁有超大6.5吋Max Vision HD+超大視界螢幕，可以20：9 欣賞全螢幕視野，無論照片、影片、遊戲皆能呈現鮮豔色彩與細節，提供消費者沉浸式的視聽享受。moto G8P配備 MediaTek Helio P35 八核心2.3 GHz 處理器和的內建 4GB RAM，更能回應每一次觸控、點擊和滑動，不僅能流暢追劇、玩遊戲，即使同時使用多個應用程式時，也不會因此延遲或中斷。

moto G8P 提供大容量的 5000 mAh 電池設計，充電一次就能擁有長達2天的續航力，相當於播放音樂100小時，或追劇19小時，還能待機超過35天之久，滿足長時間外出、旅遊、追劇、玩遊戲時的使用需求，在使用者最需要的時候依然保有電力。此外，moto G8P配備 64 GB大容量儲存空間，搭配獨立的 microSD 卡插槽，能輕鬆擴充到 256 GB的使用容量，完整儲存使用者喜愛的應用程式、音樂、電影和相片，不再需要考慮另存他處。

moto G8P擁採用三相機系統，主鏡頭採用1600萬畫素自動對焦相機搭配200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深感應鏡頭，以及800 萬畫素的前置鏡頭。透過1600萬畫素主相機搭配快速對焦，moto G8P讓使用者在任何光源環境下快速對焦，輕鬆地拍出令人滿意的照片；專用的200萬畫素微距相機則能將拍攝對放大4倍、處理2.5公分內的近拍距離，創造細節精緻的近拍照；運用200萬畫素景深感應鏡頭，更能為照片增添美化的散景效果，讓人像照片更佳出色。800萬畫素的前置相機內建自拍美顏功能，讓使用者調整美肌效果，讓每一次拍攝都令人驚艷。

moto G8P提供多項貼近生活的設計，包含隱藏機身背面M圓形標誌上的多功能指紋辨識器，輕觸即可立即開啟並解鎖手機，為用戶帶來便利操作的同時，也提高產品的識別性。獨家Moto Actions提供多種智慧識別，用簡單的手勢就能讓日常互動更輕鬆，如扭動手腕兩次可開啟相機、向下揮兩下就能快速開啟手電筒等， moto持續精進消費者使用體驗優化，讓日常操作更輕鬆更便利、更直覺。

全新motorola G8P建議售價為5,990元，6月1日起已在全台台灣大哥大門市獨家開賣。包含moto G8P在內，Motorola 也即將在台推出一系列手機，從入門款 motoE6s、中階款moto one系列，9月更即將推出5G手機，將以實惠價格、高性價比震撼市場，粉絲可以期待！

(科技)