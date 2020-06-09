新北市衛生局抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨共95件，副局長許朝程今舉辦記者會說明抽檢結果。（許哲瑗攝）

端午節將至，新北市衛生局抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨共95件，其中僅1間隱身新莊宏泰市場的鹼粽店不合格，被驗出使用硼砂製作鹼粽，恐引發嘔吐、腹瀉、紅斑、休克、昏迷等症狀，已依《食品安全衛生管理法》函送偵辦，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

新北市衛生局副局長許朝程說明，少數業者製作鹼粽會使用硼砂（俗稱：冰西），以增加口感及防止粽葉沾黏，但因為硼砂會經胃酸作用轉變為硼酸累積人體，引起食慾不振、消化不良，嚴重的話更會造成嘔吐、腹瀉、紅斑、休克、昏迷等症狀，我國早已明令禁止使用。

據了解，該鹼粽業者在宏泰市場擺攤多年，他坦言長期使用硼砂製作鹼粽，不知道竟已觸法，全案已移送地檢署偵辦；許朝程呼籲，食品製造業者，除了勿使用未經中央主管機關許可添加物外，製作食品添加物時，也應確實遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定。

新北市衛生局表示，衛生局抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨共95件，檢驗動物用藥殘留、農藥殘留、防腐劑、漂白劑、螢光增白劑、甜味劑及非法添加物等，除在新莊區自強街巷口攤商販售的1件鹼粽檢出硼砂外，其餘抽驗食品全數合格。

新北市衛生局表示，即日起免費發放1240份可取代硼砂的合法食品添加物三偏磷酸鈉，安全又可以增加鹼粽韌性、保水性及保存性，民眾可在週一至週五上午8點至下午5點，向29區衛生所索取，贈完為止。

(中時 )