交通部觀光局推出龜山島開放觀光20周年慶活動，只要姓名有「龜」字的民眾，8月1日可免費登島，未料引發網友質疑「誰名字會取龜」、沒誠意，網友還點名資深藝人蔡閨。交通部長林佳龍今日表示，同仁的創意太超前部署，鼓勵發揮創意。觀光局已研議將邀請蔡閨免費登島。

林佳龍今天出席台鐵133周年活動，接受媒體聯訪時說，同仁創意可能太「超前部署」，作為一個話題也引起討論，有另類行銷成果，對同仁勇於發揮創意推動觀光，基本上認為出發點是好的。

林佳龍說，大家可看成觀光旅遊有趣的話題，也尋找身邊有龜字的朋友，「不在於多少，在於誠意」，鼓勵同仁發揮創意，除了讓社會驚訝外也能喜愛，也有待繼續努力。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處於7日在網站公布「龜山島20周年」啟動，發出尋人啟事，徵求「老龜友尋根活動」，凡過去曾在龜山島國小畢業同學、老師、昔日服務的駐地警察、官兵、醫生及護士等一起開同樂會，於8月1日一同回娘家，尋找遷村前的島嶼生活記憶，另外活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名額滿為止。

未料消息一出引爆大家揶揄誰名字有龜字，導致東北角暨宜蘭海岸國家風管處澄清，真有民眾叫「吳龜雄」；也有網友搜出蔡閨本名叫蔡蠵龜，蔡閨本人甚至還在臉書寫下「今天開始請稱呼我～龜島主」。

據了解，已有觀光局長官指示東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理邀請蔡閨，管理處也很樂意，目前正研議中，但尚未實際接觸。另外，已有很多民眾電洽詢問龜山島其他相關活動，希望可以報名。

(中時 )