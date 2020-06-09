在美國祭出新禁令後，華為5G是處處碰壁，包括加拿大、日本、英國等都有消息傳出，將不採用華為設備。不過儘管如此，近期有研究公司指出，「華為擁有許多5G專利技術，就算不參與各國的5G建設，仍可望靠著授權金從中獲取利益。」

外媒報導，研究公司GreyB Services與Amplified AI指出，從它們的研究報告中顯示，全球的5G核心技術專利中，有80%掌握在6家公司，分別是華為、三星、LG、諾基亞、愛立信以及高通。

報導中提到，上述的資料可能讓川普感到尷尬，儘管他極力圍堵華為，並吆喝各國排除該公司參與5G建設，然而，華為擁有的5G專利技術，讓各國就算採用其它公司設備，仍舊可能需要支付授權金給華為。

不過，報導也指出，市場認為，隨著越來越多的專利、標準不斷發展，該研究只能代表第一階段，僅顯示出各國企業的關聯性。

GreyB的Deepak Syal則表示，研究是希望給各國或企業做決策參考，與其執著誰的專利多，不如持續努力增加能見度，否則圍堵華為也沒有多大作用，因為仍需要支付授權金給它。

(中時電子報)