代考舞弊集團將槍手照片合成至考生的證件上，矇騙監考人員。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄地檢署、廉政署南部地區調查組合作破獲國營事業考試代考舞弊集團，集團以每人百萬餘元的代價代考，不法所得近5000萬元，12名考生因此錄取國營事業或警專。黃姓主嫌與陳姓槍手遭到羈押，陳姓主嫌經訊問後諭知40萬元交保，其餘槍手、考生及其家屬共43人分別以3萬元至5萬元不等交保。

檢廉查出，黃姓、陳姓主嫌自2018年間起，各自尋找有意參加中油、台酒、中鋼、台糖、中華電信、台電或警專考試的民眾，2人與黃姓仲介向考生或家屬收取100至120萬元不等代價，找槍手應試。考取代價依單位不同，收取85萬至150萬元不等費用。

為了讓槍手瞞混過關，該集團用精密加工手法，將考生的身分證或駕照換貼成槍手的大頭照，或是由考生及家屬持槍手大頭照、向健保署申請遺失補發新健保卡後，再交由槍手應試。

黃姓主嫌另以2500元至3000元不等的代價，僱請蔡男、洪男於2020年1月18日、19日擔任中油台北及高雄試場顧場人員，確保代考槍手皆有依約赴考。

檢廉清查後發現，共有12名考生因此錄取國營事業或警專，事後另行交付尾款40萬元至150萬元不等給黃姓、陳姓主嫌等人。也有10名考生通過中油公司2019年考試第一階段筆試並獲得面試的機會。

據統計，黃姓主嫌非法獲利4713萬元，陳姓主嫌非法獲利204萬元。其餘槍手、助理、仲介獲利8萬元至145萬元不等，11名槍手不法所得共164萬4500元。

檢方將黃姓、陳姓主嫌及相關人等以戶籍法冒用他人身分證、變造身分證，及刑法變造特種文書、使公務員登載不實文書、加重詐欺得利等罪起訴。涉案考生與家屬，及其餘槍手、考場顧場人員與負責合成考生與槍手相片者等46名被告則另為緩起訴處分。

(中時 )