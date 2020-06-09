健保署今（9）日表示，「自費醫材比價網」已完成改版，民眾除了可以針對人工水晶體、特殊材質人工髖關節等8類醫材，查詢健保全額給付、自付差額的醫材比較，還可比較不同醫療院所、同一醫材的收費，未來將每年市調、持續更新各醫院、各醫材售價，讓民眾可以更快做出醫材選擇。

健保署表示，為了讓新穎醫材「高貴不貴」，讓民眾更能負擔，健保去年負擔的醫材支出就超過250億元，然而各醫療院所收費不一，甚至會出現同一家醫院、同一種醫材收費不一的情況，售價摻差不齊造成民眾選擇上的困擾。為此，健保署花費一年半時間，著手與各醫材廠商進行協商，針對同一種功能的醫材訂定費用上限，其中包含健保給付上限，以及醫院向民眾收取自付差額的上限。

健保署副署長蔡淑鈴說，以「特殊人工水晶體（三焦點、非球面、散光、含黃片）」來說，過去有診所開出的民眾自付額為9.2萬元，現在訂出75,883元的上限後，等於現省超過1.6萬元。蔡淑鈴指出，該網站共羅列261種醫材售價，訂出收費上限後，有89％品項都要調降價格，是民眾一大福音。

蔡淑鈴也提醒，若醫療院所收費超過上限，且經勸導不聽者，將被違規記點，累計3點，就被停止健保特約一個月。

(工商 )