美國「佛洛伊德事件」炸開「種族歧視」議題，各地陸續出現示威民眾走上街頭，表達憤怒與不滿；而此議題日前也已延燒至歐洲；法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）在當地時間8日的記者會中宣布，未來法國警察在逮捕犯人時不能再使用「鎖喉」等壓制技巧。

根據《CNN》報導，「佛洛伊德事件」在歐美各地發酵，法國近日幾個主要城市也發生大規模抗議活動。對此，卡斯塔納在記者會上宣布，法國警察在執行勤務時，將禁止使用鎖喉技巧來壓制犯人，因為此技巧是利用對頸部或喉嚨施加壓力，限制犯人行動，是一種危險的方法，未來在進行員警培訓時，也將不會再教導此壓制技巧。

卡斯塔納表示，法國上週幾個主要城市發生了大規模的抗議事件，他聽見群眾為了對抗「種族主義」產生的仇恨所發出的怒吼。卡斯塔納說道，「種族主義在法國社會及國家內沒有存在的空間。」同時，他也呼籲法國員警在執行任務時，務必配戴紀錄器並露出自身的警員編號，以避免一切爭議。

此外，卡斯塔納還針對上週在巴黎高等法院周圍的街道上，有大批民眾聚集，抗議種族主義警察暴行案一事進行回應。他表示，「警察中若有人被調查出是確切的種族主義嫌疑者，都將被停職處分。」卡斯塔納同時也堅定強調，「我希望法國境內對種族主義採取零容忍態度。」

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(中時電子報)