臺灣逐漸回歸日常生活，蔡英文總統今天表示，臺灣有這樣的成績，學術界發揮了關鍵作用。學術研究結合專業技能，能為產業界的研發和應用，帶來源源不絕的動能。她也期待，透過政府、學術界和產業界的通力合作，能在更複雜的世界中，持續保有競爭力。

蔡英文今天出席「教育部第23屆國家講座主持人獎、第二屆國家產學大師獎及第63屆學術獎頒獎典禮」，肯定所有獲獎者長期的付出。

蔡英文表示，就在前天，中央流行疫情指揮中心正式宣布，鬆綁防疫措施，進入「防疫新生活」的階段。這表示臺灣社會逐漸可以回歸到日常生活的步調了。

蔡英文總統（中）9日出席教育部主辦的「第23屆國家講座主持人、第2屆國家產學大師獎及第63屆學術獎」頒獎典禮，並與第23屆國家講座主持人獎得獎者合影。（姚志平攝）

她說，有這樣的成績，要歸功於許多人的努力。比如，臺灣學術界在生物、醫藥、以及公衛等領域的長期累積，這次就發揮關鍵的作用。她要藉此感謝所有學術界的先進，長期努力累積國家的防疫能量，深值肯定。

這幾個月來，包括大專校院在內，各級學校也全力配合防疫工作，確保校園裡沒有爆發群聚感染，守住師生的健康。她也要感謝教育部的同仁，以及每一位在教學現場，頂住壓力的教育工作者。

為表彰學術研究的貢獻，也為了肯定投入高等教育和技職教育，教育部舉辦聯合頒獎典禮。蔡英文指出，尤其，「國家產學大師獎」是為了肯定從事產學合作的技職教師，這個獎項再一次突顯，當學術研究結合專業技能，就能為產業界的研發和應用，帶來源源不絕的動能。產學合作、技術創新的重要性，值得國家高度肯定。

她強調，疫情過後的世界，正面臨關鍵的轉折。不論大家來自哪個領域，都有很多新的挑戰、新的課題，值得著手探討。

她認為，臺灣的學術實力和教育品質，就是我們把挑戰轉化成機遇，最重要的利基。期待透過政府、學術界和產業界的通力合作，一代又一代年輕學生，能夠站在前人的肩膀上，看得更高、想得更遠，在更複雜的世界中，持續保有競爭力。

(中時 )