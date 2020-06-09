政府的「前瞻基礎建設計畫」中將大力開展綠能建設，這固然是發展趨勢，但我國至今沒有召開任何全國性的環境會議，碳排與能源的矛盾未解，急就章發展綠電的結果反而讓青山綠樹被大肆破壞，看著今年環境日的主題「自然時刻」，顯得有些刺眼。

環境品質文教基金會董事長謝英士表示，我國能源占比上，火力發電比例加總仍近8成，而離岸風力、陸上太陽能發電的發電量尚不穩定，減少碳排與綠能發展的矛盾至今一直未被處理。

政府在綠電能源政策推動得如火如荼，但是太陽光電和農田、森林、水庫及濕地等爭地的情況屢見不鮮，一旦自然沒了，生物多樣性也就減少了，這和「綠能」精神相違背，看著今年環境日的主題「自然時刻」，顯得有些刺眼。

謝英士指出，美國老羅斯福總統(Theodore Roosevelt Jr.)可能是人類歷史上對環境的感受力最強的政治領袖之一，1908年他在白宮發表一場名為「保育是國家的責任」(CONSERVATION AS A NATIONAL DUTY)的演講，從今天來看仍然擲地有聲。

老羅斯福說，隨著人類文明和知識的擴展，更多的資源投入使用，產業得到了發展，「遠見」開始成為生活中必不可少的重要因素，除了各州州長外，自然資源專家、國會參議員、最高法院代表、內閣代表和內陸水道委員會也應邀參加了這次會議，因此在意義上是全國性的。

謝英士感嘆，目前台灣沒有看到像老羅斯福那樣舉辦全國性的環境會議，我總統也沒有主動召開針對環境議題的會議，這種由上到下的交集至今未曾看見，十分可惜。

(中時 )