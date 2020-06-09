台中市南屯區筏子溪迎賓廊道，是網路知名打卡熱點。但日前野草長達成人腰際高度，雜草成叢也淹沒植栽造景亮點，加上隨地可見空瓶垃圾四散。市議員朱暖英9日說，朝聖的外地網路鄉民惋惜廊道怎變得髒亂不堪，河川還有異味飄散！

朱暖英質詢時拿出雜草瀰漫的廊道照片，請建設，河川及都發局長辨別，到底圖中景象，是在他們那個轄區；又拿出去年6月拍攝的河川廊道照片對比。局長們才恍然意識到是筏子溪畔的河景廊道；朱暖英指著今非昔比的河域風光，質疑府方有管理疏忽之嫌，才讓景色變了調。

朱暖英說，南屯筏子溪景致營造不易。坐在河岸可賞飛鳥，又可看日落；地緣位置又恰好是往來南北，顯眼的河川地貌。無論搭乘高鐵，或是行經高速與74號公路，俯視一看很難不讓人注意到，筏子溪畔一切的自然觀景。筏子溪兩岸可以說是，入出台中市重要的門面，也是南屯的秘密花園；市府應該替筏子溪作長遠規劃思考，建設爲親水公園。

朱暖英強調，目前筏子溪經營管理，若持續荒廢不加以改善，沒有更進一步長遠規劃。就枉費當初市府投入的資源與心力，讓難得的知名河景地標付之東流，可惜筏子溪兩岸，天然綠帶的意象，若好好設計經營，打造成適合市民親近的藍帶流域，也可以是西部最美的都會親水公園。

(中時 )