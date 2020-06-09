◎保釣團體赴日抗議 外交部籲勿影響台日友好

日本沖繩縣石垣市議會計畫表決通過「尖閣諸島」（即釣魚台列嶼）的行政區名，從「登野城」改為「石垣市登野城尖閣」。20餘名保釣人士今早赴日本台灣交流協會抗議日方趁著美中對峙、兩岸關係惡化、新冠肺炎疫情期間混水摸魚侵犯我國領土、漁權、主權。

◎振興券與購物節齊跑 盧秀燕推「加零方案」

7月1日中央振興券與台中市購物節同步起跑！台中市長盧秀燕9日表示，台中購物節結合中央振興券，市府加馬推出「加零方案」，結合時事與防疫，還要加碼送出大獎，今年希望登錄APP的消費金額能達35億，去年頭獎為千萬豪宅，今年的大獎備受關注，15日將宣布大獎，已經發揮購物節吸睛又吸金的效果。

◎1天1萬包庇賭場 萬華2貪警遭重判

5年前台北市萬華警分局時任偵查小隊長嚴華郁、派出所警員江仁佐，被控包庇轄區賭場，並收賄1天1萬，連賭場業者因病開刀，嚴男還跑到醫院收錢。高等法院去年2月依貪汙罪判嚴男11年徒刑、江男13年徒刑，最高法院駁回上訴確定。

◎台北昭和冰室 「呷冰」的浪漫體驗

坐在高齡63歲的磚造老宅中，吃著用巧克力、牛奶或泰式奶茶冰磚刨製的雪花冰，這是台北文昌街內〈昭和冰室〉傳遞的一股「浪漫食尚」氛圍。在台灣，呷涼吃冰，本是夏天隨處可見的庶民飲食樣態，只是，從古早味的蜜豆冰、枝仔冰、剉冰、綿綿冰、泡泡冰，一吃直到現今的雪花冰，可從來沒有一家冰店像〈昭和冰室〉這樣以復古懷舊的裝潢風格，讓客人宛如置身私宅性格濃烈的空間中，像吃日式定食般的嗑著布滿餡料的雪花冰。

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(中時電子報)