針對陸港澳僑等境外生無法返台，日前發起連署的世新大學與清華大學陸生，今(9)日寄發電子郵件給陸委會主委陳明通、邱垂正，盼陸委會能協助。(李侑珊翻攝)

針對陸港澳僑等境外生無法返台，日前發起連署的世新大學與清華大學陸生，今(9)日寄發電子郵件給陸委會主委陳明通、邱垂正，盼陸委會能協助，並一同呼籲行政院，讓陸生等境外生中的所有的應屆畢業生先行返台，完成繼續學業。

以下是陸生寄信全文：

尊敬的陸委會主委陳明通先生、副主委邱垂正先生：

您好，我們是一群陸生應屆畢業生，135天無法入台的我們，未來能夠在台的時間已進入倒計時，在這最後的時候，我們冒昧給您寫了這封信，請您傾聽並轉達我們的聲音。

6月4日，陸生在內的所有境外生，對於行政院跨部門會議後，教育部代為宣布的「境外生入境暫不設時間表」這一結論感到非常困惑和失望。但我們依然抱有期待與相信，相信您和我們一樣，認為境外生來台防疫實況應高於政治考量，保障學生權益應重於計算金錢利益。

我們需要您的幫助，需要您的發聲，把陸生等境外生入台的問題導向更重要的防疫量能及技術層面的可操作性的討論上，推動制定境外生群體帶有具體時間表的入境計劃，並且務必事急優先，先讓境外應屆畢業生入境。

因此，我們整理了一些您可能需要的資訊，請您知悉並轉達我們的聲音，十分感謝！

一、境外生權益小組在6月5日的陳情信（見附件1）中已用詳實的調查說明了以下三點：

1.隔離房間充足，暑期7月初起正是開放入境好時機；

2.境外生主要來自東亞與東南亞，疫情已趨緩；

3.邊境流動至今未止，境外生來台不會產生衝擊。

二、陳時中部長認為要境內穩定，再談邊境鬆綁，不能同步鬆綁；學生不屬於優先第一批鬆綁入境的對象；

對此，我們提出3點想法，請您參考：

1. 首先，何來「同步放寬腳步亂」一說？教育部先前規劃境外生7月初入境，入境後隔離14天已是七月中旬；台灣內部6月7日解封，兩者時間差超過一個月；

2. 其次，境外生入境後的第一步就是前往檢疫場所進行隔離，檢疫期間與外界並無接觸，對台灣的社會內部解封並無干擾，又怎會「腳步亂」？

3. 讓境外生鬆綁，分批入境，台灣的邊境和境內防疫體系經得住考驗。

近兩個月來，台灣的邊境防疫體系，經過了從世界各地而來，超過45000人次入境的考驗下，即便有零星境外輸入病例，境內依然保持十分穩定的「0增長」；此外，境內解封前經歷了清明節、五一節、6.6高雄投票等人潮聚集和流動的考驗，台灣境內防疫安全網也表現了它的強大和可靠。

假如，視境內解封後2週內的本土疫情增減狀況，6月底開始鬆綁疫情相對趨緩的陸港澳2500應屆畢業生入台，配合嚴格的檢疫制度，甚至是更嚴格的行前核酸檢測等醫學監測，比如，來自連續多日零確診地方的畢業生居家監測隔離，來自疫情控制相對較不好地方的畢業生集中監測隔離，如此，何來「影響境內穩定」之說？

三、對於行政院部會上，有代表提出的「放誰進來？怎麼放？一次放多少？」問題，在此提出我們的建議方案：

首先，放誰進來？

雖然陸生群體大年初二開始就最先被限制入台，等待時間最久，但是我們仍然堅持要求，對事不對人，事急優先，請先放所有境外畢業生進來。

畢業生面臨入台證到期、租房合約到期、暑修／答辯搶救畢業、行李和貼身物品整理、離校手續辦理、未來的工作銜接等一系列問題，時間上非常緊迫。以陸港澳境外生畢業生為例，人數約為2500人，全台招收境外生的高校144所，平均每間學校只需隔離17人就可解決畢業生返台問題。這個人數不至於讓防疫工作應接不暇，更可作為首批少量人數的試點，使後續的境外生返台更安全、順暢。

其次，怎麼放？一次放多少？

時間上：顧及大學聲譽及境外生權益，在台灣防疫體系健全，境內安全的前提下，境外生群體4萬多人應在9月開學前後入境，提早開啟分批入境；因此，如果4萬多人從6月底，7月，8月，9月四個月分批入境，比集中在8月，9月兩個月入境，防疫體系壓力可減至最小。

同時，對防疫補貼的財政壓力也可減至最小，如果4萬多人從6月底、7、8、9四個月批入境，可更多地使用學校宿舍，更少地使用防疫旅館，大大減少財政補貼壓力。如果集中在8，9月入境，防疫旅館使用率增加，財政支出增加。不過我們也得指出，對防疫旅館的財政支出也是補貼業者的必要之善，我們也支持必要時使用防疫旅館。

數量上：包括109學年度境外新生在內，四萬二千人待入境。若要在9月14日開課前讓境外生全數返台，參考台師大的檢疫安排，1個梯次20天（包括14天居家檢疫、6天消毒及前後程序），從6.26開始第一批境外生入台檢疫的話，一共可安排4批，平均每批10500人；照此推算，若一個梯次縮至16天（14天居家檢疫＋2天消毒及前後程序），從6.26開放第一批入境，一共可安排5批，平均每批8400人。因此，越早啟動分批入境，對台灣的防疫整體壓力就越低。

四、所謂的「國安問題」存在嗎？會有同學故意帶病返台嗎？

我們對此問題被提出表示非常遺憾，但我們仍然願意從情、理、利三個角度回答此疑問。

從「人情」的角度，此次殷盼回台的陸生畢業生，在台學習，生活少則2年，多則5、6年，我們想回去，不光是為了自己的畢業事宜，也是為了與多年的老師、同窗、朋友們告別，我們是足夠珍惜在台生活，才覺得即使來回28天隔離，也要再最後回去看一次，又如何會挾帶病毒去台傳播給我們的朋友、老師？

從「道理」的角度，根據我們對300名左右需要近期6／7月返台的應屆畢業生的調查（參考附件2），99％以上的畢業生願意配合必要檢疫措施，99％以上的畢業生願意從現在起到回台前自我監測身體健康，即便需要額外出具行前的核酸檢測之類的證明，也有94％的學生願意配合，我們對防疫的高度配合便是不希望給自己學習生活數年的地方帶來防疫安全破洞的機會。

從「利益」的角度，陸生在台沒有健保支持，如果行前自我監測已發覺身體有相關症狀的情況下，怎會冒著在台確診，自費200萬醫療費用的風險入台？

最後，學生權益不應落後於商務利益考量，尤其在防疫量能許可時，應加緊推出專案，讓隔離在外100多天的學生儘速返台。更重要的是，儘快讓陸生等境外應屆畢業生群體返台完成學業，同時和在台學生一樣，處理畢業事宜，向師友母校告別，向台灣告別。我們認為這不僅保障了學生權益，也顯示了人道的精神。

我們再次呼籲，對事不對人，事急者優先，讓陸生等所有的境外應屆畢業生先行返台，謝謝。

(旺報 )