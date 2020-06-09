大陸國務院港澳辦副主任張曉明昨表示，港人要思考2047年後，香港要拿什麼樣記錄，來獲得屆時全國人民代表大會及其代表的全國人民新的授權呢？香港特首林鄭月娥今被問到中央是否已扭轉50年不變對港的政策，她回應，中央對港政策不變，最重要的是證明香港「一國兩制」運作良好，港人明理、能被信任，去保留原有的生活方式和制度。

林鄭月娥表示，中央對港政策不變，但國安是核心問題，23年來香港仍不能就國安自行立法，「一國兩制」之下中央不能置之不理。她認為，最重要的是證明香港「一國兩制」運作良好，港人明理、能被信任，去保留原有的生活方式和制度。

張曉明昨發表近一小時講話，期間透露林鄭月娥上月向中央提交一份關於金融發展的報告，得到國務院副總理韓正及中央有關部門的積極回應。張曉明指，可以預見國安法立法後，中央在經濟領域上對香港的支持力度肯定會加大，不遺餘力地鞏固香港國際金融中心地位。

林鄭月娥表示，不會公開具體內容，但她自上任以來，也一直熱衷於推廣香港國際金融中心的地位角色；主管港澳事務的副總理韓正已收到她的報告，目前正等待回應，相信回應會很正面。

(中時 )