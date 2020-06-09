中國社科院世界經濟與政治研究所經濟發展研究室主任徐奇淵於2020新浪財經雲端峰會上表示，在目前全球化的背景下，大陸處於一個「前有堵截，後有追兵」的位置。從大陸角度而言，「堵截」表現在如像美國以及其盟友對大陸進行技術上的限制，「追兵」指的是一些東南亞發展中國家在後面也是奮起直追，能看到一些發展中國家，發展水準比大陸低的（國家），可能在全球化格局中受益會非常大。

「功成於韌——大變革時代的中國信念」2020新浪財經雲端峰會於8到10日舉行，徐奇淵於會上表示，全球化的發展趨勢包括多元化、區塊化和資本化三個方向，到目前為止，不管是企業、政府還是學者，對全球化的發展趨勢最大的共識是多元化，生產的多元化、產業鏈的多元化布局，不是單純地要去中國化，而是把中國化作為選項之一的一個多元化。

那麼何為區塊化？徐奇淵解釋，很多國家都想把醫療供應鏈或者是一些重要的供應鏈拉回本土，但是因為有的國家經濟體量比較小，有資格讓產業鏈要回歸本土的經濟體並不多，所以退而求其次，有些國家可能希望把產業鏈拉回本區域，因此就出現了區塊化。

對於資本化，徐奇淵認為與數位化也有關係。一方面是疫情使得勞動力薪資沒有增加，但是勞動力的使用成本上升，而由於0利率、負利率主流的情況在發達國家出現，所以資金成本在全世界範圍內出現明顯下降。

同時又因新技術廣泛地湧現，包括像5G基礎設施的鋪開，以及AI、大數據和雲計算等新技術的產生，它能夠對勞動力發揮到一定的替代作用，背後又因資金成本比較低，所以新技術的使用會更快。

總而言之，徐奇淵認為對於大陸而言，產業鏈的資本化和數位化，更多的是機遇，挑戰相對是弱一些，所以，大陸需要利用好這樣一個時機，對於大陸適應下一個階段的全球化是非常重要的。

(旺報 )