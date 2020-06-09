受新冠肺炎疫情衝擊，許多公益團體捐款大縮水，社團法人台灣陽光婦女協會9日辦理「吃粽子、 幫孩子」募集三萬顆愛心記者會，透過企業募款購買該協會包的素粽再送給偏鄉弱勢民眾，以繼續延續該協會的弱勢兒童課後照顧、食物銀行等服務，包括精聯保險副總經理賴建川、僑泰中學校長溫順德等善心人士出席一起號召，盼能把愛傳出去。

台灣陽光婦女協會理事長常菁法師表示，從五月中，協會開始推動該活動，雖然有不少企業與個人響應，不過因全年需要100萬元來支持陽光課後照顧班的孩童們繼續擁有這個服務，勢必募集三萬顆愛心粽足以支持一年的業務執行，為了不間斷孩童們的學習，預防弱勢家庭的孩童們下課後的遊蕩！

常菁法師說，社會福利機構親自做粽子是一件非常困難的事情，所有粽子的製程都是靠協會的工作人員的研發、監督、品管等，加上每天十多名志工沒日沒夜地來包粽子，才能夠達到現在每天有1200顆產量，除此之外，大東樹脂、富邦人壽與漢翔航空也以義賣行動響應。

而贊助該協會十多年來的聯保險經紀人股份有限公司副總經理賴建川先生也當場捐助500顆粽子給他長期關心的陽光課照班的弱勢兒童，現場還請來彰化大城國中校長楊書端、南投仁愛鄉中正國小校長孫秋雄等人出席接受捐贈，他們都很希望這些家庭可以過一個很有愛的端午佳節！

(中時 )