罷韓案通過了，對此孫文學校校長張亞中撰文表示，這或許並不意外，但是罷韓票高達93萬，超過韓當選高雄市長時的得票，的確讓人意外。以下為其文章全文：

事出必定有因，任何事例的發生絕非偶然。

首先，很清楚的，韓市長就任以來在高雄的市政建設成果，不是這次罷韓檢驗的重點。不論是大批對高雄新建設並不熟悉的北漂年輕人蜂擁趕回高雄，或民進黨主席蔡英文敢於浮出水面，發號罷令動員，這些動作顯然都不是以高雄市政建設成果為考量。簡單來說，政治因素才是罷韓的關鍵考量。

因為要罷免的是「市長」職務，不方便以政治因素為理由，「背信落跑」的說詞因而成為罷韓的主要訴求。其實，在台灣政壇，公職屁股還沒有坐熱，就跑去選下一個公職的人，比比皆是。

在泛綠媒體的推波助瀾操弄下，「背信落跑」成為韓國瑜的政治魔咒、十惡不赦的罪狀。泛藍選民被影響了、中間選民被影響了，最重要的，年輕人被影響了。反對韓「背信落跑」的訴求，占據了道德的制高點。

因為韓國瑜是當事人，這個魔咒是不可能自己摘下的，必須由國民黨中央來摘。國民黨目前沒有現任公職人員不得參選總統的規定，而且韓國瑜是透過黨內初選產生，經過黨代表大會通過，國民黨必須為此事負責。國民黨應為自己的錯誤向黨員及高雄市長道歉，然後宣示立刻修改規則，務使未來的從政公職人員堅守政治誠信，不可中途落跑。

當國民黨願意摘掉這個魔咒，韓國瑜接著向高雄市民為自己的不當道歉，讓選民相信國民黨與韓國瑜都知錯能改，這樣才能化解「背信落跑」說法帶來的傷害。但是，國民黨中央從未想到，或想到而不願意，替韓國瑜摘這個魔咒。

前面提到，為何台灣政治人物「背信落跑」的比比皆是，民進黨也不少，但是為何民進黨敢於出重手，年輕人為何對韓國瑜特別不能容忍呢？關鍵在於他們不能容忍韓國瑜在選市長時的兩岸態度及立場。

韓國瑜選市長時，出入香港中聯辦，主張「九二共識」，「貨出去、人進來」，希望與大陸發展和平經貿的關係，而這樣的主張也幫助韓贏得高雄市長。就在韓就職不到十天，民進黨開始操作習近平的「和平統一、一國兩制」談話，接連是香港的反送中事件，一股「親美抗中」的風潮開始興起。

去年初，蔡英文開始攻擊的北京的「一國兩制」後，罷韓力量就開始蠢動，他們初始目標是要迫使韓國瑜放棄其所謂「親中」立場。這時國民黨中央的兩岸基調還是「九二共識、一中各表」。由於「一中各表」的論述並不能解除兩岸政治敵意，因此，韓國瑜與國民黨「又不解決兩岸敵對、又要兩岸經貿交流合作」的主張，不僅顯得邏輯不通，更容易被民進黨解釋為向北京討好。

國民黨與韓國瑜都沒有辦法正面對抗民進黨的「親美抗中」論述，反而在論述上逐步退讓。韓國瑜去美國訪問時，說出「國防靠美國、經濟靠大陸」的話，國民黨的總統候選人中也開始有檢討「九二共識」的言論。這在民進黨的解讀中，是國民黨與韓國瑜的屈服。

「屈服」是不會讓民進黨滿意的，民進黨對這件事情的立場，態度非常堅決，要對支持「九二共識」者趕盡殺絕。做為藍營最有實力者的韓國瑜，自然就成為必須要除之而後快的目標。民進黨心中的盤算是：把「親中的韓國瑜」給砍了，看以後國民黨內，誰還敢主張「親中的九二共識」。

韓國瑜的參選總統，給民進黨抓到一個絕佳的機會，立刻丟出「背信落跑」這個血滴子。民進黨了解，是否要放棄「九二共識」，台灣民眾會有不同意見，但是「背信落跑」很容易成為「人皆曰可殺」的說詞。

總統大選以後，國民黨與韓國瑜均大敗，國民黨更不敢在兩岸關係上發言了。美國與中國大陸全面開幹，讓原本也親美的國民黨更不敢在兩岸關係上有任何主張。處於被罷免狀態的韓國瑜也以市政為由，避免談兩岸任何政治性的議題。

美國與中國大陸的對峙溫度快速升高，港版國安法的通過，使得民進黨必須更堅持「聯美抗中」路線，因此韓國瑜必須被除掉，以殺雞儆猴。年輕人認知中的韓國瑜圖象，也有「背信落跑」與「過於親中」的烙印，因此願意奔回高雄，投下罷免票

兩岸關係因素，是民進黨最後決定不再掩飾而出重手的原因，也是即使已經在大選中大勝，但仍錙銖必較，容不下政治異己的原因。對年輕人而言，反對「背信落跑」是他們回家投票的純清理由，只是他們沒有想過，鼓動他們的背後那一群政客，多的是有「背信落跑」的前科，這場「罷韓案」更多的是兩岸路線的政治鬥爭。

那為什麼年輕人沒有察覺呢？不是他們不聰明，而是經過多年的政治教育後，他們也覺得台灣政治人物不應該再接受「親中的九二共識」，所以，如果是這個理由，罷免也沒有錯。

這就是罷韓為何能夠得到93萬票，而且絕大多數年輕人支持罷韓的原因。問題來了，「殺雞儆猴」後，國民黨未來的政治人物，有幾個還敢說「九二共識」？誰還敢往前推動兩岸關係？哪個縣市首長還敢進香港中聯辦？罷韓案的93萬票傳達一個明確訊息：「誰背棄民進黨的主流民意，就得結束政治生命」。

我不知會有幾個，但可以確定，我所屬的孫文學校不會畏懼，會致力推動兩岸的和合。原因很簡單，我相信，「兩岸和合」符合兩岸人民共同利益，是一條正確的道路。

(中時 )