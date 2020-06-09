裕民（2606）９日召開股東會，會後的記者會，董事長徐旭東的獨子徐國安以裕民執行副總經理身分首次現身，他在答覆記者問題時指出，他在裕民這幾年，主要負責科技方面的事務，包括物聯網與智慧管理等，透過智能管理，提高船舶航行安全營運效率。徐國安以英語做答，徐旭東要求他明年要講中文。

徐國安連續多年都有出席裕民股東會，但會後立即離場，今日徐旭東在股東會上有利用投票時間走向徐國安，似乎是要求他會後留下參加記者會，記者會時，徐國安一直站在徐旭東旁邊，後經經理人拿椅子給他後，徐國安才坐在後側。

裕民於2016年起秉持『創新轉型』思維，著手進行數位化轉型，打造領航全球的「船隊安全管理系統」(FSM, Fleet Safety Management)，達成「船岸一體」的船舶數位化管理目標，將裕民管理策略由原來節能船舶，成功再升級為以智能船舶為主的數位化船聯網模式。2018年已完成第一階段任務，2019年再升級新增天氣資訊、流錨警報及危險區域顯示等，使功能更加完善。

另成立「運作管制中心」(Operation Center)，透過船隊安全管理系統的即時資訊，讓總公司與子公司的管理階層都能達到船岸同步且無間斷掌握每艘船舶於全球各海域的動態與安全狀況，提高營運績效。另一方面，遇到事故發生時，也能立即轉換為緊急應變中心，處理各種突發狀況。

(工商 )