由綜藝天王胡瓜與小禎攜手主持的節目《地球人請回答》明（10日）晚將播出「真愛無敵！？年齡差距真的不是問題嗎？」主題，邀請藝人康康、金友莊及葛宸羽上節目，分享忘年戀經驗談。跟老婆相差18歲的康康在節目中自曝原本戀情不被看好，不過他懂得投其所好，帶了大量鄧麗君專輯，化解岳父心防，最終獲得首肯順利娶回嫩妻。

康康表示，當年老婆才27歲，岳母只大康康8歲，受過往花邊新聞牽連，給人愛玩壞印象，所以受到女方家長強烈反對。恰好岳父是鄧麗君粉絲，康康在第一次見面就帶鄧麗君國語、閩南語、粵語、日語專輯當作見面禮，成功博得歡心。康康認為，若男生有車有房，女方家長會比較放心，「我去提親時，先在杭州買房子，登記老婆名字，當然不是說有錢了不起，但就是一種安全感。」他誠意十足的表現，讓岳父母同意女兒遠嫁台灣。

胡瓜（右）、小禎主持《地球人請回答》。（中天綜合台提供）

同樣是老夫少妻的金友莊談起與前夫高凌風的婚姻，則以過來人身分持反對意見，「孩子的成長過程中，有很多事情我沒辦法找人商量，我不知道給他們做的決定是對的還是錯的，那個時候會感覺很無助、茫然。」她認為老少配當中年齡大者必然先離開人世，即便性格堅強獨立如她，能在高凌風離開後扛起整個家，一手帶大三個小孩，但育兒路上連商量的對象都沒有，常讓她感到無助和迷惘。對孩子來說，未來也少了其中一方的庇護，因此歷經箇中滋味的她不願看女兒重蹈覆轍，體會自己當年辛苦。

面對子女感情問題，小禎則是有女初長成，爆料讀小六的女兒Emma情書收不完，還上了學校的IG告白頁面，雖然很開心女兒與她無話不談，但還是擔心哪天女兒回家跟她說：「媽，我懷孕了。」對此，外公胡瓜倒是不擔心，還意外吐出「五代同堂」的理想，嚇得小禎直呼：「太早了！」《地球人請回答》中天綜合台周一至周五晚間9點播出。

(中時 )