吳威正秉持原住民勇士精神，不畏強颱來襲，堅持將救命掛號信，送至收件人手中，回程途中，山洪暴發，不幸喪命。為了紀念吳威政的郵務士精神，全國郵務士及花蓮縣民發動募款、建造銅像，紀念長年以來的無償奉獻。
1974年10月24日，吳威正送信至米棧村，當時無橋樑，需涉水通行。送信當日，強烈颱風來襲，郵局長叮嚀信件三日後再送，但吳威正認為信件為掛號信件，裡面有要給家人的生活費，須早日送達。回程途中，山洪暴發，天暗水急，米棧村長雖請吳威正隔日再離開，但吳威正認為夜班責任重大，必須回去執勤，於是在回程途中不幸溺斃喪命。
為紀念吳威正的志士精神，全國郵務士及花蓮縣民，發動募款、建造銅像，因款項石沉大海，立碑一事遲遲未能如願，胞弟吳岱霖長期心懸此事，並向縣議員徐雪玉陳情，希望能早日完成紀念碑的設置。
徐雪玉今天上午在議會質詢，感念吳威正是壽豐鄉之光，更彰顯郵務士英勇的精神，因此她收到陳情書後，已函文請花蓮國安郵局提供初步資料，並會持續追蹤款項去向、建立銅像的進度。
民政處長江東城答詢，因公殉職有相關條例可適用，因此土地與經費取得，將盡快與壽豐鄉公所、郵政總局協調，完成吳威正家屬的心願。
(中時 )
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