新北市消防局蘆洲分隊一輛救護車，8日晚間11點22分，載送一名騎機車自摔的女子前往北市新光醫院，行經百齡橋西往東方向，鳴放警笛緩慢通過紅燈時，遭19歲劉姓騎士撞擊，騎士身上多處骨折、顱內出血送醫救治，而車上救護員受傷，傷患則被玻璃刮傷2度受傷，警方初判，肇事原因是機車未禮讓救護車所致。

新北救護車鳴笛過紅燈，機車高速撞擊3人受傷。(李文正翻攝)

24歲吳姓女子在新北市蘆洲區自摔車禍，經救護車送往北市新光醫院治療。24歲洪姓救護車駕駛，鳴放警笛緩慢通過承德路、中正路路口，119歲劉姓機車騎士高速通過綠燈，疑因騎士沒聽到救護車警笛，直接撞擊救護車車頭，而同向另外2輛機車，則煞停等候救護車通過。

劉姓騎士撞擊救護車後整個人彈飛，撞破救護車擋風玻璃，造成身上多處骨折、顱內出血，經醫院搶救仍在加護病房觀察，並無生命危險，劉的父親表示，兒子打工結束要返回北投住家。

而救護車駕駛是24歲洪姓警消沒有受傷，但27歲李姓女救護員手腳擦挫傷，並無大礙，原車禍送醫的24歲吳姓女傷者，因救護車遭撞擊受到2度傷害，身上遭破碎玻璃刮傷。

(中時 )