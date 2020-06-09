《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（9）日的國際新聞重點。

【1】全球防疫排名 台從第7降至16

英國智庫《Deep Knowledge Group》4日公布最新全球防疫排名，其中瑞士名次大幅躍進，以752的積分讓其從11名一口氣升至榜首，而台灣則從第7名降至第16名，積分666分。

【2】哈佛研究：新冠恐於去年夏末在武漢爆發

哈佛醫學院最新研究指出，根據衛星影像顯示，去年秋天武漢數間主要醫院周圍的車流量大增，同一時間在網路上突然出現數種現在已被認定與新冠肺炎相關的病症，推測新冠疫情恐早在去年夏末就於武漢爆發，比先前傳出11月底來得更早。

【3】世銀估全球經濟萎縮5.2％ 150年來最慘

世界銀行8日表示，新冠肺炎疫情恐將導致2020年全球經濟產出萎縮5.2%。雖各國政府金援、紓困，然全球經濟仍面臨1870年以來最嚴重崩跌。

【4】史上最長經濟擴張告終！美2月已進入衰退

美國國家經濟研究局（National Bureau of Economic Research）旗下的經濟測定委員會8日宣布，新冠肺炎疫情爆發後，美國經濟早在今年2月進入衰退期，終結史上最長的經濟擴張。

【5】非裔男壓頸喪命 法官裁定白人警3708萬交保

美國非裔男子遭白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓頸近9分鐘後喪命，美國法官8日裁定，蕭文的交保金為125萬美元（約新台幣3,708萬元）。

(中時電子報)