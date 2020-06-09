行政院消保處今天公布29組市售LED燈泡的抽查結果，發現整體不合格率竟高達41％，在品質項目中有9組不符規定，標示項目中則有7組不符規定，違規業者包含旭光、KINYO、歐司朗等大廠，主管機關標準檢驗局要求業者即起將不合格商品下架並限期改正，屆期不改善者將處新台幣10萬至100萬元以下罰緩。

消保處去年在大台北地區的實體店面與網路通路隨機購買29組LED燈泡，並委由標準局進行檢測，檢測項目分為品質、標示2大部分，其中品質項目中包含功率、光通量、發光效率、色溫、色差、演色性以及光束維持率，標示部分則依商品檢驗法、商品標示法中的規定進行查驗。

消保官王德明指出，這次檢測中發現的違規以光束維持率（即燈泡壽命）最為嚴重，標準局透過儀器檢測業者標示的燈泡壽命是否為真，並用國際上的測試慣例為標準，實際壽命必須達標示壽命的4分之1，換算下來若產品標示可使用2萬小時，實際測試壽命必須達5000小時以上。

但在這樣的條件下，消保處仍發現29件產品中有9件不符規定，標準局對每項產品測試5顆燈泡，發現品牌名為combo的「高效節能燈泡」標示可使用24000小時，但竟有4顆不到6000小時就不亮，另有一顆亮度不足，KINYO的光視界LED超節能燈泡，則是在達6000小時後5顆亮度不足，旭光LED13W綠能燈泡，則是4顆亮度不足，其餘違規品牌還有Arcadiatek、夜明珠、台軒、木林森照明、KOTAS及歐司朗。

王德明說，9件違規品項中有8款測試的燈泡超過半數不合格，呼籲業者應加強品管，不應號稱燈泡既能省電又可使用長久，而無視消費者權益，消費者選購時也應注意產品上有無商品檢驗標識，以及商品標示是否完整，並進行測試，確認燈泡是否不亮，才能保障自身權益。

(中時 )