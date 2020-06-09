華碩(2357)董事長施崇棠今表示，疫情和美中貿易科技戰發展，仍將有很多衝擊，但是無形中有隻上帝神妙的手，大家也認同並推動數位轉型，因此華碩積極成立人工智慧物聯網（AIoT）事業群，展現對AIoT的重視與決心。華碩很重視NPS(淨推薦值,Net Promoter Score)，NPS是一種計量某個客戶將會向其他人推薦某個企業或服務可能性的指數。NPS對重視品牌的公司是很重要的參考值。全球NPS上，特斯拉排名第一；蘋果排名第二，華碩是以蘋果（APPLE）為標竿，蘋果從品牌、創新和和設計理念仍是華碩最重要的指標。

施崇棠強調，這次疫情看到居家辦公、線上教學、居家娛樂需求帶來不錯的契機，華碩針對個人電腦（PC）本業，還是會想辦法透過進化式的創新，於核心事業達成可持續的成長。

華碩副董事長徐世昌表示，AIoT在醫療上的應用是顯學，難度也非常高。華碩身為台灣的科技主導公司，不能在人工智慧和物聯網缺席，因此當成重點投入項目，是長遠且重要的投資。

施崇棠表示，任何一個好的企業，都要在長期和短期作平衡，華碩採取進化式的創新，所以目前很難去估測AIoT營收占比。華碩持續在產品設計上朝9分和10分產品的生產。

(時報資訊)