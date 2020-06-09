元大金(2885)今日舉行股東常會，會中通過108年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，決議每股配發現金股利0.65元、股票股利0.4元，合計1.05元股利為歷年來最佳。元大金總經理翁健表示，儘管去年國際政經情勢變化大，公司整體獲利仍再創新高，去年度稅後淨利達204.46億元，每股盈餘為1.75元，ROE為9.06％，獲利較前一年度成長9.5％。

元大金今年面對全球爆發新冠肺炎疫情，對經濟帶來短期衝擊，元大金有效降低風險事件發生的損失，因此獲利依舊穩健，今年前5月公司自結稅後淨利達86.08億元。

翁健表示，今年金控旗下尚無併購計畫，元大金會以穩健方式繼續經營，把資產品質顧好，投資面、授信部位都會嚴格把關。但香港據點歷經反送中、國安法等風波，期貨與證券都有規劃要到新加坡設立據點，只是以何種形式設立據點尚無決議。

(時報資訊)