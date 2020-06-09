嚴重特殊傳染性肺炎疫情肆虐危害全球人民健康，有賴全國各醫院防檢疫醫護人員監守崗位為人民健康把關，民眾防疫觀念強，防疫成果讓臺灣受到全球矚目與讚許。?感謝醫護人員之辛勞，行政院農業委員會農糧署結合台灣區花卉發展協會於全國75家防疫醫療院所公共空間，以國產花卉、植栽設置「花現美好．綠意紓壓」景觀展示，用花營造舒適怡人環境，以綠意舒緩防疫緊張氛圍，同時感謝醫護人員守護全民健康。

為感謝防疫醫護人員之辛勞，農糧署發起防疫醫療院所花卉綠美化佈置活動，以綠美化景觀綻放的花朵展現出生命力的旺盛，欣賞美麗的花卉能讓人充滿愉悅，用綠意傳遞希望及美好，讓疫情緊張氛圍壓力得以紓放，此次醫療院佈展使用花色豐富的各種蘭花搭配清涼的綠色盆栽，配合各醫院提供的環境進行設計及佈置，有賴各地花店及景觀業者發揮創意在短時間內完成。希望醫護人員在忙碌中抽空停下腳步，賞花、紓壓，同時也讓就診者感受花卉綻放生命中的美好。

農糧署表示「花現美好?綠意紓壓」展示活動，於109年5月21日在臺北市立萬芳醫院首次登場，已陸續進行40家防疫院所的綠化佈置，預計6月15日前，完成75家防疫醫療院所之景觀佈置，各區展覽持續2個月，為持續以花與綠帶給醫護人員舒適的休憩空間，將視院方意願，於展期結束後就地保留，移交給醫院繼續養護。

農糧署強調，由於疫情影響各項消費，景觀及花店業者也收入銳減，為提振花卉業者及其從業者士氣，此次結合全臺北、中、南、東之景觀、花店業者，共同參與75家防疫醫療院所之佈置，以馬拉巴栗、蝴蝶蘭、文心蘭、國蘭、石斛蘭等國產當季蘭花搭配清涼綠意植栽點綴院所公共空間，創造平和安定氛圍，讓就診民眾在等候時可以欣賞，用綠意傳遞希望與美好，並達到推廣國產優質花卉之目的。

(工商 )