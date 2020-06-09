大陸A股9日開低走高，截至午間收盤，上證指數漲0.47％報2,951.70點，深證成指漲0.50％報11,272.08點，如網紅概念股、旅遊景點股成為主要動能。

網紅經濟為當前熱點議題，概念股9日再迎大漲，天龍集團、朗姿股份、中昌數據、宣亞國際、引力傳媒等個股漲停，有報告預計大陸網紅經濟市場2020年規模有望達人民幣兆元。

疫情緩和下，大陸各城市逐漸解封景點限制，受益於此旅遊景點類股9日股價普漲，騰邦國際漲停，天目湖漲逾7％、眾信旅遊漲逾5％、西安旅遊漲逾3％。

(工商 )