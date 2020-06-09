陸股午盤滬市漲0.47％ 網紅、旅遊股發力 12:192020/06/09 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股9日開低走高，截至午間收盤，上證指數漲0.47％報2,951.70點，深證成指漲0.50％報11,272.08點，如網紅概念股、旅遊景點股成為主要動能。 網紅經濟為當前熱點議題，概念股9日再迎大漲，天龍集團、朗姿股份、中昌數據、宣亞國際、引力傳媒等個股漲停，有報告預計大陸網紅經濟市場2020年規模有望達人民幣兆元。 疫情緩和下，大陸各城市逐漸解封景點限制，受益於此旅遊景點類股9日股價普漲，騰邦國際漲停，天目湖漲逾7％、眾信旅遊漲逾5％、西安旅遊漲逾3％。 (工商 ) #漲逾 #網紅 #旅遊景點 #漲停 #概念股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 國泰航空將成為陸企？恐由中國國航拿下經營權 - 財經 沒華為死不了！台積電董座曝很多客戶買爆內幕 - 財經 台股站穩了！ 金管會宣布收回有條件限空令 - 財經 - 工商 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 反制老美追殺！華為生存陷絕境 任正非爆這動作救命 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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