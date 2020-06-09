台南市與新北市的搜救犬在飛雁新村進行移地聯合訓練，利用歷史建築的老舊感，模擬瓦礫堆的搜救環境。（南市消防局提供／洪榮志台南傳真）

2016年0206強震台南永康維冠大樓倒塌造成115人死亡、96人受傷，成為台灣史上單一建築物倒塌造成傷亡最慘重的災難事件。在搜救過程中，消防單位動用搜救犬協助尋找瓦礫堆中的倖存者成效頗佳。台南市政府消防局特種搜救隊搜救犬隊為有效提升搜救犬的專業能力，特別與新北市政府消防局特種搜救隊搜救犬隊，在飛雁新村、林默娘公園等地共同進行移地聯合訓練。

南市府消防局指出，台南搜救犬常跟外縣市搜救犬一起進行訓練交流，此次選在台南歷史建築飛雁新村聯合訓練，主要是因為該地有較老舊的建築，有廢墟的感覺，除能模擬廢墟、瓦礫堆下的搜救環境，也有較為豐富的地形讓人員藏身，足以提供搜救犬訓練搜索過程。但因是歷史建築，隊員與犬隻在訓練時，也都十分小心不傷到建築本體。

南市府消防局長李明峯表示，目前台南市有3隻搜救犬，有2隻通過IRO高級（B級）評量檢測、1隻通過IRO中級（A級）評量檢測；其中，搜救犬Kenna及Kathy也曾於2019年取得亞洲區MRT搜救犬救援能力認證佳績。

鑑於搜救犬的訓練並不輕鬆，訓練1隻搜救犬往往需要花費相當長的時間及心力，每隻搜救犬也都有搭配的控犬員，控犬員會針對每隻搜救犬的個性、能力調整訓練方式，透過日常訓練讓搜救犬與控犬員培養默契，並建立深厚的感情，如此在災害現場才能發揮最大的效能。

李明峯說，新北市的搜救犬隊成軍已久，擁有較完善的運作制度，豐富的訓練經驗，並已開始嘗試培訓路徑追踨搜救犬，該作業類型的犬隻，更適合應用於人口走失之尋人，此次雙方的移地聯合訓練，預計將有豐富的收穫。

台南市長黃偉哲也強調，市府為提升特種搜救隊搜救犬馴養及生活環境，今年起已著手建置搜救犬舍，提供盥洗、電器設備、訓練器材等設施，可妥善規畫搜救犬的生活起居及訓練，未來仍將持續進行各項專業訓練以提升救災能力，強化特種搜救隊的能量。

(中時 )