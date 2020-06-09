中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆出席2020新浪財經雲端峰會並演講指出，大陸經濟內在的巨大活力、潛力的格局不會變，14億人口潛在經濟活力和發展空間還是非常大的，還沒到增長的極限。他說大陸現在正好跳過中等收入陷阱，進入了1萬至3萬美元的發展階段，後面有足夠的發展空間。假設未來15年翻倍至2萬美元，再下一個15年翻0.5倍為3萬美元，那麼到2050年GDP規模可能達到42兆美元。

據新浪財經引述黃奇帆說，一般來說國家的發展在人均GDP由3000美元到1萬美元有個中等收入陷阱，一旦跳過這個門檻達到人均GDP 水準1萬美元後，往3萬、4萬將是較平坦的階段；而一旦過了人均5萬、10萬美元以後，會遇到增長的極限，增速會放緩。

此外，他也強調大陸進一步改革開放的大趨勢不會變，不會因為中美貿易戰而改變，也不會因為疫情而改變，並舉例近日海南自由貿易港總體方案公佈，就是傳遞改革開放不會變的訊號。

(旺報 )