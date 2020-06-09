教育部青年署推動「青年暑期社區職場體驗計畫」，今年提供750個多樣化職缺，至6月17日前開放學生投遞履歷，體驗期間從7月13日至8月26日共1.5個月，由青年署提供總計3.6萬元薪資，參與的非營利組織也依法提供勞保、勞退。

今年「青年暑期社區職場體驗計畫」除較去年增加150個名額外，還邀請社團法人國際城市浪人育成協會、社團法人國際技能發展協會、台灣城鄉藝農實踐協會、金門縣島嶼村落發展協會等由青年朋友組成的非營利組織一同參與。

去年暑假，「社團法人雲林縣婦女保護會」透過本計畫進用雲林科技大學視覺傳達設計系的葉湘庭、黃弈樺擔任平面設計專員，主要協助美編設計、攝影及建立新的企業形象識別系統。

葉湘庭表示，運用在校所學視覺設計技能，協助單位規畫從零到有的彩繪牆面，以及拍攝單位附設愛心早餐屋的餐點宣傳照，藉此希望提高早餐屋營收，提供更多早餐給弱勢孩童享用，同時早餐屋人力需求增加也能提供當地婦女更多就業機會。

黃弈樺也表示，實際職場體驗後，更明白到設計不只是為商業品牌服務，也能運用於社會關懷，好的設計能讓更多社會議題被大眾關注，透過與夥伴討論及合作，以較客觀的思考最合適的樣貌，讓作品更貼近大眾。

青年署說，今年 「青年暑期社區職場體驗計畫」職缺地點遍及全國、外島，體驗內容更是多元，有產業推廣、導覽解說、產品開發、曬鹽技藝、創新農旅行銷推廣…等。如果同學想提高被錄取機會，建議增加投遞履歷次數，或是可改投遞花蓮縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、南投縣、台東縣、屏東縣等縣市的職缺。

青年署呼籲有興趣的大專以上在學青年速至「RICH職場體驗網」投遞履歷，若有本計畫相關疑問，可電洽0800-885-881詢問。

(中時 )