呂謦煒在臉書貼圖卡。（摘自呂謦煒臉書）

日本想更改釣魚台列嶼的行政區名字，國民黨政策會政研部專員呂謦煒指出，駐日代表謝長廷2012年曾針對釣魚台發文強調「保護領土是政府的基本責任」，但現在呢？謝代表昨天還在討論「罷韓」的原因是什麼，民進黨政府的基本責任呢？

呂謦煒在臉書指出，日本人想將釣魚台列嶼的行政區名字更名，引發我方強烈不滿。釣魚台列嶼屬於我國台灣宜蘭縣頭城鎮大溪里，當地不分藍綠的宜蘭議員都公開呼籲要登島掛門牌，呼籲全民動起來捍衛國土，捍衛中華民國主權！

他質疑，我國駐日代表迄今為止做了什麼？我們不見他對日本維護中華民國主權的作為，只看到外交部發了一個不痛不癢的聲明，表示「嚴正重申釣魚臺列嶼是我國固有領土，毋庸置疑」、「今後仍將持續關注並及時採取必要作為」。謝長廷在6月8號日本人要將釣魚台更名的消息傳出當天，居然還在討論「罷韓」成功的原因到底是什麼，似乎還沉浸在「罷韓」政治鬥爭的漩渦當中。

呂謦煒說，同樣的謝長廷，在2012年時曾經發文表示，「既然中央和地方政府都認定釣魚台主權屬於台灣或中華民國，就應該以堅定的態度保護漁權，因為保護領土和漁民是政府的基本責任，而不應是統派專利。至於如何在列強和國際社會中週旋，取得台灣人民的最大利益，那是政府能力問題。」

呂謦煒質疑說：駐日代表謝長廷，難道你放任釣魚台的主權被日本人欺凌，不吭一詞，不維護我國的領土跟漁民嗎？外交部長吳釗燮，我們並沒有放棄釣魚台主權屬於中華民國，難道不該以堅定的態度保護主權與漁權嗎？民進黨政府，如果你們無法在列強與國際社會中周旋，取得台灣人民最大利益，是否代表你們懦弱無能？

(中時 )