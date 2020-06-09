中國清華大學國家金融研究院院長、IMF前副總裁朱民9日出席2020新浪財經雲端峰會並發表主題演講，指出從經濟的情況來看，全球經濟已經進入嚴重衰退「從今天這個時點再回頭看，我覺得（全球）經濟的走勢還在惡化，全球經濟或將出現超過3％的負成長」。

根據新浪財經報導，在朱民看來，疫情對全球總供給和全球總需求這2個方面產生了重大的衝擊。特別是全球的總需求，疫情導致全球需求暫態垂直跌落，對整個製造業、產業鏈產生了巨大的影響。

朱民表示，2020年全球經濟的惡化將超過2008年，並說明如果今年全球經濟出現3％或者是4％的負成長，將遠超2008年的經濟負成長情形，回顧2008年全球經濟衰退幅度僅為0.3％。

另外觀察貿易方面，朱民也指出，回顧2008年全球貿易負成長為11％，據稍早3月19日推算的全球經濟數據來看，研判今年全球貿易負成長可能將在15％至20％之間。

(旺報 )