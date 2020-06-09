清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵於9日舉行的「2020宏觀經濟論壇」上表示，經過2、3年努力，大陸經濟可以回到6％的路徑上來。

《新浪財經》報導，「2020宏觀經濟論壇」9日舉行，主題為「中國經濟：看准行穩」。李稻葵在會上提到，大陸未來經濟走出怎樣的軌跡？李稻葵進一步表示，科技能力將升級，大陸是一個科技人才大國，大陸的工科訓練比美國的普通大學要成功，這是創新潛力所在。

除此之外，大陸經濟主要市場在國內，拉動東南亞產業鏈，技術創新自主能力可以上來。

另一方面，李稻葵指出，大陸財政上會持續地擴張，如果不夠，明年起適當地擴張。大陸現在整體來看債務水準不算太高，整體而言企業債加政府的各種各樣債占GDP的比重是2.6％左右，但是大陸的儲蓄高，人民、企業和部分機構，比如很多大學的資金很多是沒有用起來的，大陸的儲蓄率是38％，GDP中38％每年是用不到，是用來儲蓄的。

李稻葵表示，從宏觀上來看，大陸的財政上是有空間的，但還是那句話，「子彈」不能一下子打光，這是具體的財政上還可以擴張，這次財政的擴張主要是針對基層，不是大陸中央的資金直接拿錢搞項目，而是直接交給基層，交給縣級政府去做。

(旺報 )