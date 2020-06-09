以神準占星專業為普羅大眾指點迷津、被封為「國師」的唐綺陽，近年嘗試拓展事業版圖，最近和炎亞綸、吳姍儒(Sandy)搭檔開了新節目，再最新一集節目中，邀請了網路創作者兼主持人「視網膜」上節目，聊到他與呱吉組成「歡樂無法黨」，唐綺陽意外自爆自己曾被該黨徵召，引發熱議。

視網膜作客新談話性節目《36題愛上你》，談到與呱吉(北市議員邱威傑)、博恩、志祺七七組政黨「歡樂無法黨」，表示創黨時，其中一條黨綱竟是「希望可以殲滅世界上所有的香菜」，無厘頭的黨派風格讓眾人笑噴，此時唐老師竟鬆口自爆，他們創黨時，曾邀約她代表「歡樂無法黨」參選不分區立委。

唐綺陽爆料受到呱吉等人徵召，邀她代表該黨出來選不分區立委，然她沒有答應，透露那一刻內心滿是感嘆：「你們把我當成同道中人了？」，強調「我們平常很嚴肅！」，視網膜則說自己有類似經驗，某次與立委林昶佐吃飯時，討論了代表時代力量參選議員一事，但視網膜沒有意願，理由是覺得議員的身分與工作對比於薪水CP值不高，還放話不管現在還是未來，都沒從政的打算。

(中時電子報)