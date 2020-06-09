高雄市長韓國瑜罷免案通過，6日投票結果出爐，議長許崑源墜樓身亡，加上不滿議員王浩宇、梁文傑等人言論，引發韓粉不滿號召13、14日上凱道「討公道」，挺韓大將杏仁哥也在臉書邀請全台民眾聲援。

臉書粉專「韓家軍鐵粉聯盟」，表示要「替天行道！打倒喪盡天良冥盡黨！」13日（週六）下午2點30分上凱達閣蘭大道，到總統府前抗議，且已合法取得路權。

杏仁哥也在臉書轉PO相關訊息，表示台灣不能只有一種聲音，不能有兩套標準，呼籲韓粉勇敢站出來，還韓國瑜公道、追悼許崑源議長，「如影隨形～遍地開花～替天行道～推翻暴政！假博士滾下台！」

據了解，抗議火力將集中在13日，目前預估有2~3千人響應，交通、便當等問題由民眾自理。

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(中時電子報)