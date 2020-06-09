台泥(1101)9日公告，已主動代子公司金昌石礦向環保署提交環現差報告，並從9日開始停工。由於金昌石礦停工將影響國內4%的供電、三分之一的水泥供給；雖然台泥已備有3個月的礦石庫存，和平電力、水泥廠運作暫時不受影響，但如果環現差審查時間超過3個月，水泥窯將停工，國內的供電、水泥市場供給，勢必受到極大衝極。

台泥的金昌石礦在2008年通過環評以來，陸續向內政部、經濟礦務局等機關提出許可申請，中間曾主動向環保署提出環差報告，但被認定無必要；最後於2016年8月獲經濟部同意開發施工。同年12月，環保署突然要求環現差報告，台泥提出行政訴願；隔年2017年3月，行政院決定原處分撤銷。

2019年5月，台北高等行政法院推翻行政院決定，要求金昌石礦必須補送環現差報告，才能繼續動工。台泥因此提出上訴，目前仍在訴願中。

由於台泥和平廠為水泥廠、發電廠及和平港「三合一循環經濟模式」設計，電廠並沒有設置灰塘，一旦水泥廠停窯，和平電廠發電所產生的煤灰變成沒處去，電廠將被迫停止發電。

台泥董事長張安平指出，台泥作為致力處理人與環境之間複雜關係的綠色環境工程公司，台泥始終認為，爭取社會各界的信任與認同，是台泥完善人與環境之間複雜關係的重要拼圖。因此針對金昌石礦，台泥決定主動提出進行環現差。

張安平強調：「台灣需要產業，而產業需要溝通，台泥很誠意地希望和所有團體做溝通。」。張安平表示，台泥有自信，台泥在花蓮和平的礦區作業是世界上最環保的礦區之一，如果台泥主動進行環現差，各界能夠理性面對問題，增進社會中相互間的理解，並且體認到在現代社會中，那麼台泥作為標竿企業，台泥願意承擔。台泥願意跟各種不同意見的團體協商向前行，讓產業、社會、工業相輔相成，而不再是衝突對立。

張安平相信，台泥在追求永續的道路上，與環保團體的目標始終一致，唯有積極對話、溝通，才能讓所處的環境、社會、地球都能夠更好。也符合蔡總統日前宣示，未來四年希望達成「兼顧經濟發展和環境永續」的目標，這應該也是目前台灣社會的最大共識。

(工商 )