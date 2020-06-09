大聯盟開幕戰原定是在3月26日開打，不過受到疫情影響，聯盟與球員工會至今都沒有達成共識，讓球員只能乖乖地進行自主訓練，而芝加哥小熊的當家一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）可以說是最佳典範，根據體能教練佛林（Tom Flynn）的說法，瑞佐在過去的12週內甩掉25磅的肥肉。

體能教練佛林日前在個人IG分享和瑞佐與退役球星納波里（Mike Napoli）的合照，只見大家都穿上衣服，唯獨瑞佐一人赤裸上身大秀瘦身後的成果。

從佛林分享的影片可見，即便賽季尚未開打，瑞佐仍沒有因此鬆懈，舉凡有氧運動到舉重，甚至是一些枯燥乏味的跑步，他都照單全收。

（圖／翻攝自佛林IG）

佛林在貼文上打道：「這就是12週的磨練與決心。每週6天的時間，瑞佐和納波里在自我鍛鍊上展現出大聯盟等級的續航力，兩個人都減重25磅以上。」

2020年賽季是否進行，仍要看聯盟與球員工會的協商而定，不過上週末小熊哈普（Ian Happ）和梅克斯（Dakota Mekkes）在推特發文表示將要從春訓基地回到芝加哥，也讓外界過度解讀為球團打算重啟春訓。

對此，小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）表示，2名球員會回去芝加哥是因為他們在亞利桑那房子的租約到期了；他也指出，只要聯盟訂下開幕日，球團就準備就緒：「教練團、後勤人員以及球員們在備戰、保持靈活性以及溝通上都做得非常出色，我們有一個月的時間做準備，我們的狀況很好，相信其他球隊也是一樣的。」

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(中時電子報)