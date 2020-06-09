高雄市政府農業局在新冠肺炎防疫期間仍持續開拓農產貿易合作，截至今年5月底前高雄果品外銷，較去年同期成長近4％。（高市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄農產品豐富多元包括芭樂、香蕉、玉荷包、鳳梨、木瓜、蓮霧、金煌芒果、蜜棗等都是出口的大宗農產品，高雄市政府農業局持續開拓農產貿易合作，截至今年5月底前高雄果品外銷實績來到8912公噸，相較去年同期8586公噸，成長近4％，高雄農產外銷不斷超越、再次銷出新高度。

農業局表示，統計至今年5月底，高雄果品外銷產值已達3億562萬元，表現最為亮眼的果品是蓮霧外銷量為806.7公噸，較去年522公噸成長54.5％，其次為香蕉外銷量774.4公噸，較去年670公噸成長15.5％，而鳳梨外銷量高達6571.3公噸，較去年5996公噸外銷量成長9.6％，其餘果品包括番石榴、蜜棗、玉荷包等果品也相繼交出漂亮的成績單。

除原先農產外銷管道，市府農業局這兩年也積極尋求新的農產貿易契機，今年首次將阿蓮的小番茄帶進新加坡和馬來西亞超市就是一例。

高雄的小番茄有著生產成本高的劣勢，但是憑藉著優秀的品種及優異的生產管理技術，品質優良的高雄小番茄能脫穎而出、進軍星馬實屬難能可貴，歸功於農民、農會、貿易商及政府多方攜手合作，才能一一突破難關，將新鮮美味的果品送到國外消費者的手中。

在拓展外銷市場方面，農業局今年也持續於新加坡、馬來西亞及杜拜等國當地超市辦理拓銷試吃活動，並將蜜棗及珍珠芭樂上架杜拜當地零售通路Aswaaq supermarket販售，為「高雄首選」農產開拓更大的外銷市場。

農業局長吳芳銘表示，年初以來新冠病毒肺炎疫情肆虐全球，連帶衝擊銷往各國的農產品，回顧過去一年的外銷成績單，去年高雄市果品外銷已大幅成長，今年到5月底前更是超越去年同期，顯見國際外銷訂單持續，農業局也提供了蜜棗、玉荷包及火鶴花等農產外銷獎勵計畫，配合國內積極媒合大型通路販售、上架高雄首選電商平台、媒合企業採購等，穩定高雄各項農產價格，讓高雄未來農產內外銷一路暢通。

(中時 )