有網友散布「本人為投開票所管理員，已經私下拿了一疊同意票」的訊息，對此，中選會今（9）日出面予以嚴正駁斥，強調定會依法移送法辦，也請民眾勿予以聽信並以訛傳訛。

中選會表示，該投開票所確實有這位管理員，但是此一選務假訊息實在太誇張，因為經主任管理員及主任監察員宣布及確認的領票人數均與投票權人名冊相符，且現場皆有罷免案正反雙方所推派的監察員見證在案。

中選會也說，罷免票印製、運送、分發、保管都是依據相關法規辦理，印製期間，由監察小組委員到場監印，並請高雄市政府警察局24小時派員擔任警衛。罷免票運送至各區選務作業中心時，由警察機關全程護送，在點算罷免票時也全程錄影，並請高雄市政府警察局派員全天候擔任警衛，而工作人員進出印刷廠及選務作業中心也都落實安全檢查。

中選會再說明，投開票所工作人員係依法招募產生，且1／2以上須為公教人員，同時在投開所負責監票的監察員也是由提議人之領銜人及被罷免人依法推薦；投票前也會展示空票匭、開票時，也允許公眾錄影，整個過程，完全公開透明。

最後，中選會更強調，主辦此次選務的高雄市選委會定依法公正辦理選務，而兼辦選務的同仁亦以高雄市政府的公教人員為主，也請網友不要再懷疑高雄市選委會公正執法的決心，更不要藉此再惡意打擊兼辦選務奉公守法的高雄市各區公所、各投開票所之全體選務同仁。

(中時 )