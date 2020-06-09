隨著全球解封，國際汽車大廠陸續復工，汽車扣件廠恒耀(8349)5月營收5.77億元，比4月低點增加32.52%，但比去年同期下滑30.31%。受疫情影響，今年上半年車市衰退，公司1-5月營收30.08億元，較去年同期減少28.26%。

受到新冠肺炎疫情擴散影響全球車市供應鏈及產銷狀況，恒耀4月營收降至4.35億元低點，5月營收則回到5.77億元。展望第二季，因疫情擴大至歐美地區，客戶訂單回籠時間尚未確定，至於中國大陸因復工情況良好，可望部分抵銷歐美地區的衰退。公司預期，下半年各地車廠復工，客戶可望重啟拉貨，復甦力道則有待觀察後續整體車市回溫情況。

恒耀生產基地在兩岸及德國，主要銷售北美、歐洲及中國大陸市場；第一季，恒耀中國蘇州廠及廈門廠營運受衝擊，今年第一季營收年減及季減均逾二成；由於全球疫情持續嚴峻，雖目前供應端已恢復正常，但終端汽車銷售情況不明朗，今年前5月營收年減逾28%。

今年全球車市預估均衰退，使得恒耀今年營運恐比去年下滑，不過公司持續布局新能源車，除了是TESLA供應鏈，在中國大陸也有8家新能源車客戶，預期隨著客戶新車款陸續量產，可望挹注廈門廠長期營收成長。

受到疫情影響，恒耀第一季營運明顯下滑，營收20.05億元，每股僅小賺0.01元，低於去年同期的0.76元。

(時報資訊)