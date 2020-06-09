大陸多架蘇愷30戰機飛越台灣西南空域 空軍緊急驅離 12:342020/06/09 中時電子報 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部表示大陸多架蘇愷30戰機，飛越台灣西南空域遭我方驅離。（中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（9）日表示，上午偵獲中共蘇愷30戰機多架次，短暫進入臺灣西南空域，除廣播告警外，我空中偵巡戰機全程掌握並採積極驅離應處。 國防部強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於臺海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，並採積極應處作為，確維國土安全，籲請國人放心。 (中時電子報) #戰機 #空域 #蘇愷30 #驅離 #國防部 也許您會感興趣 推薦閱讀 出師大陳 財神廟廂屋辦公 04:102020/06/05 兩岸藝文 國防部：美艦昨日經過台灣海峽 08:092020/06/05 軍事 天馬、雷霆、神弓飛彈射擊操演 精準滅敵、火力驚人 14:122020/06/05 政治 罷韓所出現2名美國籍攝影男子 警方立即勸導驅離 11:502020/06/06 社會 屏大ROTC畢典 4學生投身軍旅 04:102020/06/07 地方新聞 首屆克難英雄大會在台北 04:102020/06/08 兩岸藝文 有補助也難忍 國防部該再想想 04:102020/06/09 地方新聞 敦睦艦隊染疫調查將出爐 傳高嘉濱與陳道輝可望復職 08:122020/06/09 政治 國防部說明漢光、萬安演習 後者不實施人車管制 11:072020/06/09 政治 美機擬降台灣？ 小檔案帶你快速了解C-40運輸機 11:302020/06/09 政治 政治熱門新聞 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 關鍵30天！韓國瑜還有2條路 可望恢復高雄市長職務 - 政治 不斷更新》美軍C-40運輸機來台 最新消息 改降清泉崗機場 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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